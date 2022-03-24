В Нижнем Тагиле выключат архитектурную подсветку зданий в знак заботы об окружающей среде 

Нижний Тагил присоединится к экологическому флешмобу «Час Земли», который в этом году пройдёт в субботу, 26 марта. Для привлечения внимания к проблемам окружающей среды и в качестве напоминания о разумном потреблении электроэнергии и других природных ресурсов на один час будет выключена архитектурная подсветка зданий в центре города.

Вечером 26 марта, с 20:30 до 21:30, погаснет декоративная подсветка на Нижнетагильском драматическом театре, Лисьегорской башне и сталинках на проспектах Строителей, Ленина и Мира.

«Уже произведены работы по настройке систем освещения объектов. На серверах удалённого программного обеспечения настроены таймеры отключения электричества. Уличные фонари и другое освещение, влияющее на обеспечение безопасности пешеходов и транспорта, выключаться на время акции не будет», — приводят в пресс-службе мэрии слова директора ООО «Горсвет-НТ» Константина Благинина.

Также 26 марта сотрудники Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» проведут для тагильчан увлекательные экскурсии по городу с фонариками.

Присоединиться к экофлешмобу сможет любой желающий. Для этого 26 марта с 20:30 до 21:30 нужно выключить свет и бытовые электроприборы. Также вы сможете отметить Нижний Тагил на онлайн-карте «Часа Земли» на сайте Всемирного фонда дикой природы.