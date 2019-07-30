В Нижнем Тагиле выбрали лучший двор, дом и подъезд

В Нижнем Тагиле подвели итоги городского конкурса «Лучший дом, двор, подъезд», который ежегодно проводится накануне Дня города. В этот раз заявилось рекордное количество участников — 118. В финал вышли лишь 16.

«ТСЖ, управляющие компании и жители многоквартирных домов украсили к празднику цветочные клумбы, установили лавочки, провели субботники, обновили детские площадки. Сотни тагильчан приняли активное участие в благоустройстве домов, дворовых территорий и общественных пространств», — цитирует вице-мэра Вячеслава Горячкина пресс-служба горадминистрации.

Наибольшее количество заявок поступило от товариществ собственников жилья и управляющих организаций Дзержинского района. Они по праву завоевали четыре из девяти призовых мест.

За победу в номинации «Лучший дом» боролись 38 участников. По мнению жюри, ко Дню города лучше всего подготовились жители дома по улице Зари, 13, он занял первое место. На втором дом по Уральскому проспекту, 85, а замыкает тройку лидеров дом по проспекту Ленина, 63. Самым ухоженным признали двор по улице Космонавтов, 9, второе место у Алтайской, 33, третье — у Уральского проспекта, 34, 34а.

Оценивая претендентов на звание «Лучший подъезд», комиссия учитывала санитарное состояние объектов, исправность конструкций, наличие информационных щитов, активное участие жителей в обустройстве прилегающей территории. Призовые места в этой номинации достались подъезду № 2 по улице Космонавтов, 9, подъезду № 3 по улице Пихтовой, 10 и подъезду № 6 по улице Максарёва, 9.

На фасаде зданий, удостоенных звания «Лучший», разместят соответствующие таблички. Также глава города Владислав Пинаев вручит дипломы и памятные подарки победителям и призёрам конкурса.