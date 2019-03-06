В Нижнем Тагиле выбрали лучшего участкового полиции

В МУ МВД «Нижнетагильское» прошёл ежегодный конкурс профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции. Претенденты на звание «Лучший по профессии» отвечали на вопросы, касающиеся оперативно-служебной деятельности, стреляли из табельного оружия, сдавали теоретические зачёты по тактико-техническим характеристикам пистолета Макарова и выполняли неполную разборку-сборку пистолета. Также полицейские сдавали норматив по физической подготовке, включающий в себя подтягивание и челночный бег, и демонстрировали знание приёмов боевого самбо.

«По итогам конкурса лучшим по профессии среди участковых уполномоченных стал старший участковый уполномоченный отдела полиции № 20 МУ России "Нижнетагильское" майор Сергей Кузнецов. Второе место у сотрудника ОП № 17 лейтенанта Даниила Широких. Он и будет участвовать во втором, уже областном этапе ведомственного конкурса», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В этом году впервые в конкурсе участвовали сотрудники группы, осуществляющие административный надзор. Лучшей в этой группе признана инспектор управления Александра Пермякова, второе место у Юлии Кравчук.

Начальник межмуниципального управления Ибрагим Абдулкадыров наградил победителей почётными грамотами.