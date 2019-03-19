В Нижнем Тагиле выбрали лучшего следователя полиции

В МУ МВД «Нижнетагильское» прошёл конкурс мастерства среди следователей на звание «Лучший по профессии». Участники отвечали на вопросы по служебной подготовке, криминалистике, медицинской, правовой и огневой дисциплинам. Выполняли практический норматив по неполной разборке пистолета Макарова, состязались в скоростной стрельбе, сдавали спортивные нормативы и демонстрировали свои умения в применении боевых приёмов борьбы.

По результатам всех этапов победителем в конкурсе признан старший лейтенант юстиции Михаил Колмаков, диплом за лучший результат по стрельбе из боевого оружия получила старший лейтенант Ирина Дербикова, а лучшей по физической подготовке оказалась лейтенант Наталья Помазкина.

Михаил Колмаков будет представлять МУ МВД «Нижнетагильское» на следующем этапе конкурса профессионального мастерства среди следственных подразделений в ГУ МВД по Свердловской области.