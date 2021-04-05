В Нижнем Тагиле выберут красотку, фото которой украсит билборд в центре города

В Нижнем Тагиле в апреле пройдёт конкурс «Краса Тагила». Принять в нём участие смогут тагильчанки в возрасте от 18 до 35 лет, вне зависимости от параметров фигуры и семейного положения.

Организатором конкурса выступает тагильчанка Сабира Степанюк. Она восемь лет живёт в Екатеринбурге и управляет несколькими салонами красоты. Сабира придумала свой конкурс для красоток и решила провести его в родном городе. Женщина надеется, что бьюти-соревнование станет ежегодным и будет проходить не только в Нижнем Тагиле, но и в Екатеринбурге.

«Хочется украсить наш город, хочется чего-то красивого, фееричного, масштабного. Конкурс — это всегда интересно, это праздник, незабываемые эмоции. Я бы с удовольствием сама почувствовала, поскольку всегда об этом мечтала, но так складывалась жизнь, что не получалось», — говорит Сабира.

Приём заявок продлится до 9 апреля. Заполнить анкету можно в аккаунте конкурса в Instagram. По словам Сабиры Степанюк, уже поступило около 70 заявок, а в финал пройдут не более 30 девушек. Участниц попросят заплатить организационный взнос в размере 6900 рублей.

С финалистками в течение трёх недель будут работать профессиональные стилисты, визажисты, фотографы, хореограф и психолог. Также участниц ждёт несколько мастер-классов по личностному росту, кулинарии, арт-терапии.

Финал конкурса «Краса Тагила» состоится 30 апреля в 17:00 во Дворце культуры им. Окунева (12+). На сцене красотки презентуют себя, примут участие в общем танце и дефиле.

Жюри определит четыре призовых места: главная корона, вице-мисс, вторая вице-мисс и приз зрительских симпатий. Все участницы получат подарки от спонсоров. Главный приз — размещение баннера с портретом победительницы на одной из центральных улиц города.