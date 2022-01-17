В Нижнем Тагиле вторичное жильё подорожало на 10%

Вторичное жильё за 2021 год в крупных российских городах в среднем подорожало на 19%, до 82,7 тысячи рублей за квадратный метр. Специалисты федерального портала «Мир квартир» исследовали 70 крупных городов и выяснили, что наименьший прирост стоимости «вторички» среди крупных городов продемонстрировали Архангельск (+7%), Нижний Тагил (+10%), Екатеринбург (+13%) и Владивосток (+13%).

«Самый большой прирост цены квадратного метра показали квартиры в Сочи (+82,2%) и Краснодаре (+63,6%). С установлением в этих городах моратория на новое строительство цены на первичном рынке стали неконтролируемо расти, поэтому спрос обратился к “вторичке” и там тоже начался схожий процесс», — говорится в исследовании.

По данным портала, в Москве стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась за год на 19% — до 296,1 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на 26%, до 173,6 тысячи рублей. В Нижнем Тагиле квадратный метр в среднем стоит 39,5 тысячи рублей.

Средняя цена вторичной квартиры по стране по итогам года достигла 4,59 миллиона рублей.

Напомним, «Мир квартир» также выяснил, что в Нижнем Тагиле самые дешёвые квартиры в новостройках по стране.