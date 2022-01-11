В Нижнем Тагиле самые дешёвые квартиры в новостройках

В России за 2021 год цены на квартиры в новостройках увеличились в среднем на треть. Стоимость квадратного метра достигла 93,6 тысячи рублей. Специалисты федерального портала «Мир квартир» исследовали 70 крупных городов и выяснили, что самое дешёвое жильё в Нижнем Тагиле.

Меньше всего подорожал квадратный метр в новостройках Хабаровска — на 3%, в Нижнем Тагиле — на 7%, замыкает тройку Махачкала, там «квадрат» стал дороже на 9%. При этом в Нижнем Тагиле и Хабаровске снизилась цена на квартиры в новых домах на 6% и 4% соответственно.

В настоящее время лишь в шести городах с населением от 300 тысяч человек средняя стоимость квартиры дешевле 3 млн рублей. В Нижнем Тагиле жильё можно приобрести за 2,22 млн рублей, в Магнитогорске — за 2,24 млн рублей, в Махачкале и Оренбурге — за 2,81 млн рублей. Квартира в Кирове обойдется в 2,88 млн рублей, а в Волжском — в 2,99 млн. При этом два года назад квартиры по цене ниже 3 млн можно было найти в 19 крупных городах России.

Самое дорогое жильё в Москве — средняя цена квартиры составляет 20 млн рублей. На втором месте Сочи, там стоимость квартиры около 14 млн рублей. Замыкает тройку Санкт-Петербург. В городе на Неве средняя цена квартиры в новостройке — 11 млн рублей.