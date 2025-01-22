В Нижнем Тагиле вступил в законную силу приговор членам ОПС, похитившим металл с «Уралвагонзавода» на сумму более 15 млн рублей

В мае 2024 года Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес решение по делу 19 членов организованного преступного сообщества (ОПС), которое занималось хищениями на «Уралвагонзаводе». По версии следствия, в 2015 году Игорь Савашинский организовал первое крупное хищение металлопродукции со складов завода. Поскольку одному справиться с таким объёмом груза было трудно, он привлёк других участников, включая сотрудников самого завода. Савашинский взял на себя роль организатора, обеспечивая всех необходимыми ресурсами. Кражи осуществлялись целыми вагонами. После успешного первого хищения он решил создать ОПС для регулярных краж.

На ключевые роли в группе были назначены Сергей Суслов, Дмитрий Максимов и Валерий Быхалов. Внутри группировки строго соблюдались правила конспирации, поэтому участники были разделены на звенья, и каждый член звена знал только своего непосредственного начальника.

Хищения были организованы по определённому плану: днём члены ОПС загружали в железнодорожные вагоны заранее подготовленный металл, чугун и ферросплавы. Ночью тепловоз перемещал вагон ближе к забору завода, где его уже ждал автомобильный кран с длинной стрелой, работающий со стороны соседней организации. Члены ОПС с помощью крана переправляли украденное через забор, после чего груз перегружался в грузовики и вывозился. Таким образом, им удалось похитить металла на общую сумму свыше 15 млн рублей за полгода.

Тогда суд признал Игоря Савашинского виновным в создании преступного сообщества, девяти эпизодах краж и одном покушении на кражу, совершённых организованной группой в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 14 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере одного миллиона рублей и ограничение свободы на один год.

Суслов, Максимов и Быхалов также получили длительные сроки заключения: 13, 12 и 12 лет 6 месяцев в колонии строгого режима соответственно. Им также назначены штрафы: Суслову и Максимову — по 800 тысяч рублей, Быхалову — 500 тысяч рублей. Остальные участники группировки получили различные сроки наказания, начиная от 5 лет 5 месяцев и заканчивая 5 годами 11 месяцами лишения свободы, а также штрафы от 350 до 500 тысяч рублей. Ещё семеро подсудимых получили условные сроки. Решение суда было обжаловано всеми сторонами.

В итоге Свердловский областной суд частично изменил приговор, увеличив срок наказания Валерию Быхалову до 13 лет и 6 месяцев лишения свободы с сохранением штрафа в размере полумиллиона рублей и ограничением свободы на 1 год. Кроме того, у него изъяли водительские права на пять лет.

При этом суд учёл смягчающие обстоятельства для тех, кто получил условные сроки, что привело к снижению их наказаний. Минимальное наказание получил Сергей Селиванов – 2 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, вследствие его активного содействия раскрытию преступления. Приговор Сергею Варанкину был отменён в связи с его смертью.

Свердловский областной суд также постановил конфисковать и передать государству приборы ночного видения, мобильные телефоны и аккумуляторы к ним. В остальном приговор остался без изменений, апелляции и дополнительные ходатайства осуждённых и их адвокатов отклонены.

Напомним, злоумышленники были задержаны в 2017 году после проведения ревизии на «Уралвагонзаводе», в ходе которой была выявлена крупная недостача чугуна, ферросплавов и других металлов на общую сумму 19 миллионов рублей. Одним из главных организаторов считается Игорь Савашинский, действовавший через своего знакомого бизнесмена Сергея Суслова и его связи на заводе. Во время задержания у подозреваемых было изъято ферросплавов и другого имущества на сумму около 2 млн рублей.