В Нижнем Тагиле всех детей в возрасте от 5 до 18 лет переведут на новую систему дополнительного образования

Нижний Тагил переходит на новую систему дополнительного образования. Записать детей в бесплатные творческие кружки и спортивные секции любой желающий сможет с 15 августа по 15 сентября. Для получения услуги родителям или опекунам детей в возрасте от 5 до 18 лет теперь нужно оформить специальные сертификаты.

«Сертификат даёт возможность открыть личный кабинет на портале "Персонифицированное дополнительное образование". Там можно выбрать направление обучения, записать ребёнка на занятия, посмотреть расписание и узнать подробнее о педагоге, который ведёт кружок», — отмечают в пресс-службе мэрии.

Оформить сертификаты можно через портал «Персонифицированное дополнительное образование». На электронную почту заявителя придёт письмо с логином и паролем для входа в личный кабинет, а также заявление, которое необходимо будет распечатать и принести в пункт активации сертификатов. В Нижнем Тагиле открыто 9 таких пунктов. С собой также нужно будет взять оригинал и копию свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего, документы, удостоверяющие личность родителя и подтверждающие проживание ребёнка в Нижнем Тагиле.

В Свердловской области система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей начала внедряться с 1 января 2019 года.

«Фактически за именным сертификатом будут закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного образования, которые ребёнок сможет использовать в любой организации вне зависимости от форм собственности (муниципальная или частная организация дополнительного образования и даже индивидуальные предприниматели)», — отмечали ранее в департаменте информполитики Свердловской области.

Сертификат не нужно получать каждый учебный год, он будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет. Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно будет направить на обучение по одной или нескольким программам.