В Нижнем Тагиле все городские музеи будут закрыты в новогодние праздники

В новогодние праздники в Нижнем Тагиле не будут работать музеи. Эту информацию «Афише МС» подтвердила начальник управления культуры Светлана Юрчишина.

По информации «Афиши МС», сотрудники музея-заповедника и музея изобразительных искусств готовили тематическую программу, однако в последний момент в мэрии приняли решение отказаться от большого количества массовых мероприятий. Все музейные объекты будут закрыты для посетителей до конца праздников. По всей видимости, такое решение связано со сложной ситуацией с коронавирусом в городе — ежедневно болезнь диагностируют у 20–25 тагильчан.

«В нашем городе в новогодние праздники работают шесть учреждений культуры. Музеи уходят на каникулы до 11 января», — рассказала Юрчишина.

В Нижнем Тагиле новогоднюю кампанию разрешено проводить трём театрам (драматическому, кукольному и молодёжному), Нижнетагильской филармонии, ДК «Юбилейный» и Дворцу национальных культур на Руднике.