В Нижнем Тагиле вручили награды лучшим женщинам-металлургам (ФОТО)

В канун Международного женского дня на уральских предприятиях ЕВРАЗа наградили 100 лучших работниц. Почётные грамоты и благодарственные письма получили 80 сотрудниц ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, 11 работниц награждены малыми серебряными знаками и грамотами Законодательного собрания Свердловской области. Ещё десять женщин были удостоены главной награды ЕВРАЗ НТМК — премии имени первой женщины-горновой Фаины Шаруновой.

Премия имени Фаины Шаруновой вручается с 1973 года. Тагильчанка, почётный гражданин Нижнего Тагила Фаина Шарунова стала первой в мире женщиной-горновой. В суровые годы Великой Отечественной войны она работала в доменном цехе НТМК. Премия присваивается ежегодно десяти женщинам-металлургам, проработавшим на комбинате не менее десяти лет. Все лауреаты получили нагрудный знак, денежную премию 20 тысяч рублей и ежемесячную 20-процентную надбавку к зарплате в течение всего 2019 года.

«Когда узнала, что мне вручат премию Фаины Шаруновой, была в шоке. Я не ожидала, думала, что есть более достойные люди. Это очень приятно и ответственно, — говорит стерженщик ручной формовки Ольга Букрина. — 18 лет работаю в фасонно-литейном цехе. Пришла на завод, потому что мама здесь работала. Обучение проходила уже на комбинате».

На церемонии награждения в ДК НТМК работниц поздравляли управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв и председатель профсоюзной организации НТМК Владимир Радаев. Поддержать женщин пришли их родные и коллеги. Помимо работниц предприятия, грамоты также получили педагоги детских садов МАДОУ «Радость», ДК НТМК и санатория-профилактория «Ленёвка».

«Честно скажу: награждал бы наших женщин каждый день. Помимо работы, у вас есть семьи, дети, внуки — и вы со всем успешно справляетесь, везде успеваете. А ещё вы прекрасно поёте, занимаетесь спортом. Вот такими нужно оставаться всегда — радостными, улыбчивыми. Чтобы ничего не омрачало вашей души, чтобы оптимизм не покидал вас никогда. Хочу, чтобы эта работа не была вам в тягость, чтобы она доставляла удовольствие. Чтобы вы приходили с работы домой не огорчёнными, не вымотанными, а несли домой положительные эмоции», — пожелал работницам предприятия управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв.

Как отметил Алексей Кушнарёв, на женских плечах лежит огромная ответственность: женщины ЕВРАЗа трудятся инженерами, операторами, машинистами крана, слесарями, лаборантами, огнеупорщиками, электромонтёрами.

«От женщин очень много зависит в этой жизни. И если женщина берётся за работу, то она делает её хорошо, — уверена Татьяна Шампорова, лауреатка премии Фаины Шаруновой, мастер управления технического контроля и председатель женской комиссии профкома. — Я работаю контролёром уже 36 лет. Это очень ответственная работа, на которой нельзя быть просто женщиной, здесь должна быть сила воли. Мы отвечаем за качество металла, следим за тем, чтобы не было нарушения технологии. От этого зависит и наша с вами жизнь, потому что колёса, рельсы, транспортный металл — всё выпускается у нас».