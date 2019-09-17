В Нижнем Тагиле временно изменяется движение трамваев № 15

С 17 сентября в Нижнем Тагиле частично закрывается движение трамваев 15-го маршрута из-за ремонта путей на улице Челюскинцев, сообщают на сайте «Тагильский трамвай». Изменения не коснутся дневных рейсов, а вечером трамваи будут двигаться по другим маршрутам.

Изменены отправления по будням с Новой Кушвы в 21:40: трамвай проедет через проспект Ленина, сделает два рейса по малому кольцу маршрута № 3, а затем отправится в депо.

Также изменено движение трамвая в 22:30 с Новой Кушвы: транспорт проследует через пр. Мира, Красный Камень, Выю обратно в депо. Отменены отправления с ГГМ в 22:18 и 23:08.

Работы планируют закончить в течение недели.