В Нижнем Тагиле врачи Демидовской больницы спасли жизнь мужчине, упавшему с 15-метровой высоты

В Нижнем Тагиле врачи Демидовской городской больницы спасли жизнь 42-летнему пациенту из Кушвы, который во время работы упал с 15-метровой высоты. Тагильские медики провели сложнейшую операцию, и мужчина после реабилитации сможет встать на ноги, сообщает ИА «Все новости».

В начале ноября житель Кушвы убирал снег с крыши здания, которое находится в промзоне. Мужчина понадеялся, что справится с работой без страховки, и отстегнул трос, но поскользнулся и упал с высоты четвёртого этажа.

«Была адская боль и шок, я понимал, что переломано всё: руки, ноги, пятки, бёдра. В тот момент думал, что умру», — рассказывает пострадавший.

После падения он смог самостоятельно вызвать скорую помощь — дотянулся до телефона, который лежал в кармане. Сначала пострадавшего госпитализировали в местную больницу, сделали первую операцию. Врачи диагностировали ушибы грудной клетки и поясничной области, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные переломы. Вертолётом его доставили в Нижний Тагил в Демидовскую больницу.

По словам заведующего травматологическим отделением Дмитрия Карлова, во время операции при помощи металлоконструкций врачи синтезировали пациенту сломанные конечности, а чтобы минимизировать осложнения и не допустить негативных последствий множественных наркозов, все манипуляции провели за одну сессию две бригады врачей отделения. Операция длилась около двух часов.

25 ноября мужчину выписали домой. Сначала пациенту предстоит пройти месяц домашней реабилитации, во время которой нельзя двигаться, чтобы не нарушить процесс укрепления костей, затем он встанет на костыли. По прогнозам врачей, на восстановление пациенту потребуется около полугода.