В Нижнем Тагиле впервые вручили знаки «За верность педагогической профессии» пяти учителям

Сегодня, 8 октября, пять учителей Нижнего Тагила получили нагрудные знаки «За верность педагогической профессии», которые были учреждены только осенью этого года. Торжественная церемония проходила во время приёма в Городском дворце детского и юношеского творчества, посвящённого Дню учителя.

Почётные знаки педагогам вручил лично мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии. Их получили: преподаватель Уральской детской школы искусств Юрий Трапезников, заслуженные учителя Валентина Семёновых, Элеонора Закревская и Галина Шалагинова, а также тренер высшей категории СШОР № 1 Пётр Чикишев. Тагильчане трудятся в сфере образования уже более 40 лет. Абсолютным рекордсменом среди них является Юрий Трапезников, чей трудовой педагогический стаж насчитывает 61 год.

«Слово “учитель” отражает не профессию, а ваше призвание, — обратился к педагогам мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Я хорошо помню моих первых учителей и вспоминаю их с особой теплотой. Это те люди, которые вели нас по жизни, передавая свой опыт и знания из поколения в поколение. Особую благодарность хочу выразить нашим ветеранам. Они вкладывают всю душу в профессию и закладывают в детей ту основу, которая делает их добрыми, отзывчивыми и знающими людьми».

Пинаев отметил, что те результаты, которые были отмечены в областном правительстве, — это заслуга всех тагильчан, трудящихся в сфере образования Нижнего Тагила. Он наградил почётными грамотами и благодарственными письмами 36 педагогов города.