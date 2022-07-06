В Нижнем Тагиле впервые ФК «Урал» сыграет с «Уральцем-ТС»

19 июля на стадионе «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле футбольный клуб «Уралец-ТС» сыграет товарищеский матч с екатеринбургским ФК «Урал» (0+). Как рассказал АН «Между строк» главный тренер тагильской команды Павел Ветлугаев, главная футбольная команда Свердловской области приедет основным составом, в частности на поле выйдут полузащитник сборной Румынии Эрик Бикфалви и уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов.

Отметим, что ФК «Урал» впервые сыграет основным составом в Нижнем Тагиле. Начало встречи в 17:00. Вход свободный.

Напомним, «Урал» закончил прошлый сезон в РФПЛ на 12-м месте, а «Уралец-ТС» после 10 туров является лидером чемпионата России среди команд III дивизиона (зона Урал-Западная Сибирь).