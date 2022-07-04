В Нижнем Тагиле ФК «Уралец-ТС» разгромил «Витязь-ГТУ» из Уфы со счётом 9:1 и поднялся на первую строчку в турнирной таблице

В минувшую субботу на стадионе «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле футбольный клуб «Уралец-ТС» в рамках 10 тура чемпионата России среди команд III дивизиона принимал «Витязь-ГТУ» из Уфы. После первого тайма хозяева вели в счёте 3:1, а после перерыва забили ещё 6 безответных мячей. Дважды отличились лучший бомбардир лиги Михаил Губанов, Николай Савлучинский и Анатолий Рыбалов. По одному голу на свой счёт записали Сергей Челядин, Артемий Сметанников и капитан тагильчан Денис Дрожалкин. Эта победа стала для подопечных Павла Ветлугаева самой крупной за последние 10 лет. После 10 игр тагильский клуб с 27-ю очками занимает 1 место в турнирной таблице.