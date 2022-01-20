В Нижнем Тагиле возле женской консультации на проспекте Мира сбили пешехода

Сегодня, 20 января, около 08.10 возле женской консультации на проспекте Мира был сбит пешеход. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 58-летний водитель Mitsubishi Outlander при повороте налево совершил наезд на переходящего дорогу 53-летнего мужчину. Прибывшие на место ДТП медики диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ноги, закрытый перелом поясничного отдела позвоночника и ушиб грудной клетки. Пострадавший госпитализирован в городскую больницу № 4.

Сам водитель рассказал инспекторам ДПС, что из-за других автомобилей не заметил пешехода, который начал переходить дорогу.

В ГИБДД отметили, что водитель Mitsubishi Outlander имеет 22-летний стаж вождения, на момент аварии был трезв. В 2021 году привлекался к административной ответственности пять раз.