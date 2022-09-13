В Нижнем Тагиле возле Молодёжного театра несколько дней лежал гроб 

Жители Вагонки заметили возле Молодёжного театра лежащий на улице бесхозный гроб. Как пишет v-tagile.ru, ритуальный атрибут валяется в 20 метрах от здания уже несколько дней. Тагильчан смутило, что гроб находится рядом с театром и там гуляют дети. Как рассказали АН «Между строк» в театре, гроб являлся реквизитом к одному из старых спектаклей и давно уже не использовался по назначению.

«У нас в театре идёт большой ремонт, строители проводят демонтаж, выгребают мусор, выносят хлам из театра. Дети вытащили этот гроб, наделали фотографий и выложили в сеть, раздув это до какого-то бреда. Всё уже убрано», — заявила директор театра Наталия Мозжакова.