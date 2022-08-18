Молодёжный театр в Нижнем Тагиле отремонтирует местная компания 

В Нижнем Тагиле определился подрядчик на реконструкцию Молодёжного театра на Вагонке, им стало местное ЗАО «Стройкомплекс». Компания была единственным участником конкурса. Однако проект претерпел значительные изменения, от некоторых работ пришлось отказаться из-за удорожания почти на 100 млн рублей. При этом начальная стоимость контракта не изменилась и также составила 317,5 млн рублей, что практически не отличается от суммы предыдущих закупок, на которые дважды никто не заявлялся.

Согласно новому проекту, из статей расходов для удешевления полностью исключили средства на сценическое оборудование. Как ранее заявлял вице-мэр по соцполитике Валерий Суров, удорожание проекта составило почти 100 млн рублей, из них 80 млн — стоимость оборудования и 20 млн — стройматериалов. Сейчас в проекте капремонта останутся только расходы на строительные работы.

Согласно документации, капитальный ремонт должны провести до конца ноября 2023 года. Подрядчик должен украсить здание новой архитектурной подсветкой, внутри установить новую систему режиссёрской связи, трансляции и оповещения, систему видеопроекции и постановочное освещение. Также «Стройкомплекс» приведёт в порядок кровлю, фасад, системы электро- и водоснабжения, обустроит пандусы для маломобильных посетителей и выполнит работы по благоустройству прилегающей к театру территории.

Напомним, Новый Молодёжный театр располагается в здании бывшего кинотеатра 1937 года постройки. На время ремонта коллектив разместится в администрации Дзержинского района на Окунева, 22. Спектакли артисты будут играть на разных площадках города.