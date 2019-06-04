В Нижнем Тагиле возбудили дело после крупного лесного пожара в пригороде

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после крупного лесного пожара в районе Зайгора, в котором огонь уничтожил деревья на площади 2 га, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Пожар произошёл 12 мая: в результате неосторожного обращения с огнём произошло возгорание сухой травы вблизи затопленного Северо-Лебяжинского карьера в Ленинском районе Нижнего Тагила, где любят отдыхать жители микрорайонов Выя и Лебяжка.

«В течение двух часов силами МБУ "Служба экологической безопасности", ГКУ Свердловской области "Нижне-Тагильское лесничество" и 9-го отряда ФПС по Свердловской области пожар был локализован. Общая площадь возгорания составила 2 га, занятых древесно-кустарниковой растительностью. Всего пожаром уничтожено 650 деревьев, являющихся зелёными насаждениями и не относящимися к категории городских лесов. В том числе огнём уничтожены 181 сосна, 150 берёз, 319 осин. Размер ущерба составил свыше 6,3 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём с причинением крупного ущерба). Сейчас проводится расследование.