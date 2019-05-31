В Нижнем Тагиле возбудили 8 уголовных дел за взятки полицейским

За 5 месяцев 2019 года сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское» выявили 9 фактов обращений в целях склонения полицейских к совершению коррупционных нарушений. По восьми из них возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ (дача взятки).

По данным пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское», чаще всего взятку предлагают сотрудникам отдела экономической безопасности и полицейским дорожно-патрульной службы.

Так, недавно был вынесен приговор предпринимателю, который, не имея необходимых сопроводительных документов на товар, предлагал взятку 15 тысяч рублей сотруднику отдела экономической безопасности, надеясь избежать административного наказания. Суд вынес мужчине обвинительный приговор, назначив штраф в размере 15 тысяч рублей. Ещё один обвинительный приговор был вынесен в феврале 2019 года в отношении местного 53-летнего жителя. В декабре прошлого года он без страхового полиса ОСАГО управлял транспортным средством и был остановлен сотрудниками ГИБДД, которым предложил за вознаграждение прекратить административное преследование. За покушение на дачу взятки должностному лицу суд приговорил водителя к штрафу в размере 25 тысяч рублей.