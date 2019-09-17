В Нижнем Тагиле восстановление освещения требуется на территориях 25% всех школ и детских садов

Около 25% всех школ и детских садов Нижнего Тагила нуждаются сегодня в восстановлении освещения. Об этом 17 сентября депутатам думской комиссии по соцполитике рассказала замначальника управления образования администрации Татьяна Гура. Вопрос на заседании комиссии поднял её председатель Руслан Юсупов. Он высказал недовольство тем, что в 2019 году освещение у образовательных учреждений восстанавливаться не будет.

«Восстановление освещения требует разработки проектно-сметной документации и больших затрат, — отметила Татьяна Гура. — В этом году мы разработали документацию по четырём общеобразовательным учреждениям. Это школы с номерами 36, 45, 71 и 80. На следующий год в проекте бюджета на данные объекты средства у нас предусмотрены. Также в 2020 году сделаем документацию ещё для семи общеобразовательных учреждений. Мы сейчас заканчиваем аварийные ремонты по кровлям и ограждениям и начинаем уже постепенно продвигаться по восстановлению освещения. Общеобразовательных учреждений у нас 65, дошкольных — 143. Восстановление освещения полностью требуется на территориях где-то порядка 25%».

На подготовку школ и детских садов к учебному году в этот раз выделили из местного бюджета 672,3 млн рублей. Из них 38 млн рублей направили на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 172,5 млн рублей — на ремонт заборов, установку турникетов и систем видеонаблюдения в школах и детских садах, почти 49 млн рублей — на выполнение предписаний Роспотребнадзора, акарицидную обработку и вывоз ТКО. На капитальные ремонты 27 школ, семи детских садов и трёх учреждений дополнительного образования в этом году потратили 142,4 млн рублей. В них привели в порядок кровли, кабинеты и спортивные залы, заменили окна и инженерные сети. Администрация Нижнего Тагила сообщала, что намерена ежегодно приводить в порядок по три общеобразовательные школы.

Все 11 школьных автобусов в этом году прошли проверку и получили лицензию, отметила также Татьяна Гура.