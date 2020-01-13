В Нижнем Тагиле восьмилетняя девочка получила тяжёлую черепно-мозговую травму после катания на «бублике»

Восьмилетняя девочка получила тяжёлую черепно-мозговую травму, ударившись головой о дерево. Трагедия произошла днём 7 января в районе Пихтовых гор на Вагонке, когда школьница каталась с горы на «бублике». Как рассказал АН «Между строк» врач-нейрохирург ЦГБ № 1 Дмитрий Неволин, ребёнка на руках принесли в приёмный покой больницы родители.

«Её сначала госпитализировали, потом в течение дня ей стало хуже, она впала в кому. Экстренно сделали томографию, которая показала гематому, сдавливающую головной мозг, и перелом костей свода черепа. Пришлось делать операцию, а на следующий день её перевезли в Екатеринбург в детскую городскую клиническую больницу № 9, где она сейчас находится на искусственной вентиляции лёгких», — пояснил хирург.

По словам Неволина, традиционно с началом зимы в городе учащаются случаи травмирования детей, которые катаются с горок на санках и «бубликах».