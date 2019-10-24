В Нижнем Тагиле вор-рецидивист забрался на третий этаж и обокрал своих знакомых 

В Нижнем Тагиле задержали 23-летнего мужчину, который залез в квартиру на третьем этаже и обокрал спящую пару. По словам подозреваемого, позже он хотел вернуть награбленное.

Инцидент произошёл в доме по адресу Верхняя Черепанова, 29а. По данным пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», накануне молодая пара принимала гостей. Поздней ночью, когда двое приятелей ушли, хозяева квартиры уснули. Ночью сквозь сон 18-летняя девушка слышала стук в дверь, но открывать не стала. А утром из дома исчезли сотовые телефоны и 4,5 тысячи рублей. В общей сумме ущерб превысил 25 тысяч рублей. При осмотре квартиры сыщики обнаружили выставленную раму и разбитое окно балкона.

Полицейские узнали, с кем общается молодая пара, и вышли на 23-летнего жителя Тагилстроевского района. В мае этого года он освободился из колонии, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. А раньше неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Когда полицейские пришли к нему домой, то застали его пьяным, а рядом лежали украденные гаджеты.

«Задержанный не отрицал факт проникновения, но уверял полицейских, что намеревался позже вернуть имущество знакомым. По словам подозреваемого, сожитель девушки должен был ему определённую сумму, которую обещал перевести на банковскую карту, но не сделал этого. Не дождавшись денежных средств, мужчина ночью отправился к знакомым с разборками. Когда двери ему не открыли, он решил забраться в квартиру через балкон. Его не остановил даже тот факт, что квартира находится на третьем этаже. Оказавшись в жилище, он забрал ценное имущество и вышел через входную дверь. Хозяева так крепко спали, что не услышали шум», — рассказали в пресс-группе.

Тагильчанин находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением в жилище»). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.