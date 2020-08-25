В Нижнем Тагиле вор-рецидивист вместе с подельником обокрал дачный домик соседки

Полиция Нижнего Тагила задержала двоих мужчин, подозреваемых в краже имущества из садового домика. Накануне в правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила, что у неё похитили велосипед, газонокосилку и другие электроинструменты. Сумму ущерба она оценила в 60 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, когда она приехала на дачу, металлический забор был отогнут, а входная дверь в хозяйственную постройку была незапертой. Войдя в помещение, женщина обнаружила исчезновение имущества. Она призналась, что за день до этого сама оставила дверь незакрытой, уходя с участка.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в ходе проверки лиц, ранее судимых за имущественные преступления, внимание правоохранителей привлёк 44-летний сосед потерпевшей, который год назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. При осмотре места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили следы волочения на земле, ведущие от дома потерпевшей к его участку, что указывало на его возможную причастность к краже. В итоге сыщики нашли в телефоне подозреваемого фотографии украденного имущества.

«В ходе допроса задержанный мужчина во всём сознался. Он рассказал, что воспользовался невнимательностью соседки, в очередной раз оставившей открытым подсобное помещение, и в ночное время вместе с 34-летним приятелем, безработным и ранее судимым за аналогичные преступления, вывез краденое имущество от своего дома на такси», — добавили в ведомстве.

Часть похищенных вещей сотрудники полиции уже изъяли и вернули владелице, принимаются меры по установлению места сбыта остального имущества.

Возбуждено уголовное дело за кражу с незаконным проникновением. Оба подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.