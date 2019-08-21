В Нижнем Тагиле вор-рецидивист ограбил в подъезде 91-летнего мужчину

В Нижнем Тагиле сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего вора-рецидивиста, который в подъезде ограбил 91-летнего мужчину. Преступление произошло на проспекте Вагоностроителей в Дзержинском районе. Как установило следствие, злоумышленник следил за пенсионером от банка, где мужчина снял с карточки 17 тысяч рублей, до его дома. В подъезде нападавший грубо ударил пожилого человека в плечо, отчего тот выронил свою трость и пакет с продуктами, едва удержавшись на ногах. Подозреваемый вытащил из кармана своей жертвы все деньги и бросился бежать.

Установить личность нападавшего сыщикам удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, в том числе и грабежи, 28-летний тагильчанин. В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили АН «Между строк», что молодой человек вышел из тюрьмы в 2013 году и имеет постоянную работу. В отношении вора-рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж».

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, часть похищенных денег уже изъята. Полицейские ОП № 17 работают над полным возмещением причинённого пожилому мужчине ущерба.