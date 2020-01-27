В Нижнем Тагиле вор-рецидивист ограбил парфюмерный магазин в ТЦ «Кит» (ВИДЕО)

Вечером 26 января на пульт вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал с «тревожной кнопки», расположенной в одном из торговых павильонов ТЦ «Кит». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области, прибывшие на место стражи порядка задержали ранее неоднократно судимого 25-летнего местного жителя по подозрению в краже элитного парфюма.

«К моменту прибытия патруля Росгвардии данный гражданин, находясь в состоянии опьянения, успел разбить витрину одного магазина. Задержанный доставлен для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел полиции. По данному факту проводится проверка, сумма ущерба устанавливается», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как видно на видеозаписи с камер наблюдения, злоумышленник некоторое время выбирает покупку вместе с продавцом-консультантом, а потом резко вырывается и убегает в сторону выхода.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» отметили, что задержанный находился в оперативном розыске за ранее совершённое преступление. Сегодня суд вынесет постановление о мере пресечения. По факту грабежа сотрудниками ОП № 20 возбуждено уголовное дело.