В Нижнем Тагиле водители «Газели» и KIA устроили драку прямо на дороге. Один в больнице

5 июня в Нижнем Тагиле конфликт между водителями на Черноисточинском шоссе перерос в драку, рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Как сообщили в полиции, водителя KIA в районе автозаправок на Черноисточинском шоссе подрезала грузовая «Газель». Мужчина захотел поговорить с водителем «Газели», догнал его и остановил перед ним свой транспорт.

«В этот момент и произошёл конфликт, в ходе которого молодой человек — водитель “Газели” ударил мужчину постарше в область головы, отчего тот не удержался и упал, получив травму головы. Сам потерпевший при общении с полицейскими пояснил, что плохо помнит, что произошло», — рассказали в ведомстве.

57-летнего пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма» в одну из больниц города, откуда и поступило сообщение в полицию.

Оперативники изъяли записи с камер комплекса «Безопасный город», установили и опросили 29-летнего водителя отечественного фургона. Во время разговора с полицейскими мужчина настаивал на том, что именно водитель иномарки подрезал его, а затем первым толкнул.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.