В Нижнем Тагиле водитель Mitsubishi Lancer спровоцировал ДТП с пострадавшими (ВИДЕО)

Накануне, 18 января, в 17:10 в Нижнем Тагиле на улице Индустриальной, 44 произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 27-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь по улице Индустриальной со стороны Циолковского в сторону Балакинской, возле дома № 44 на улице Индустриальной при движении по трамвайным путям попутного направления не справился с управлением и при выезде на встречку врезался в Ford Focus, за рулём которого находился 38-летний мужчина. В результате ЧП пострадала 37-летняя пассажирка автомобиля Ford Focus.

«Транспортные средства получили механические повреждения. Пассажир автомобиля Ford Focus была доставлена в медицинское учреждение. Предварительный диагноз — перелом рёбер», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что оба водителя были трезвы. Мужчина за рулём Mitsubishi в течение 2022 года к административной ответственности привлекался 14 раз. В основном нарушения были связаны с превышением скоростного режима.