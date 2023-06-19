В Нижнем Тагиле водитель избил пешехода, кинувшего в его автомобиль камень (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на Вагонке водитель иномарки избил пешехода, который кинул в его автомобиль камень. ЧП произошло 15 июня на перекрёстке проспекта Дзержинского и улицы Ильича. Видеозапись драки опубликована в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

На записи видно, как предположительно пьяный мужчина, нетвёрдо стоящий на ногах, подошёл к дороге, поднял с земли камень и кинул в проезжавший мимо автомобиль. В ответ на это водитель остановился, вышел из машины и ударил пешехода в голову, после чего тот упал на асфальт. На место ЧП прибыли медики скорой помощи и увезли мужчину в больницу для обследования.

Подписчики сообщества полагают, что прохожий таким образом решил отомстить водителю за громкую музыку, которая доносилась из салона.