В Нижнем Тагиле водитель допустил наезд на лежащего на дороге пешехода

Сегодня, 26 марта, в 3 часа ночи 19-летний водитель наехал на 42-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

По информации ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское», водитель ВАЗ-21099 следовал по ул. Победы и у дома № 45 допустил наезд на лежащего пешехода. Мужчина пояснил, что во время движения не видел человека и экстренное торможение применил только после того, как почувствовал, что наехал на препятствие, после чего сразу вызвал скорую и полицию.

«На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы МУ МВД “Нижнетагильское”, проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Водитель освидетельствован на состояние опьянения, опьянение не установлено. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что водитель имеет год стажа управления автомобилем. В этом году к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался пять раз. В основном нарушения связаны с несоблюдением скоростного режима и непристёгнутым ремнём безопасности.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить проезжую часть необходимо в специально обустроенных для этого местах, на пешеходных переходах. При этом не следует забывать о том, что выходить на проезжую часть можно лишь после того, как вы убедитесь в полной остановке транспортного средства. Двигаться по проезжей части без цели перехода, тем более при наличии тротуара, пешеходных дорожек недопустимо. ГИБДД рекомендует использовать в одежде яркие цвета и светоотражающие элементы, чтобы водитель своевременно заметил вас и принял меры к остановке. В случае обнаружения пешеходов, которые осуществляют движение по проезжей части, сообщайте об этом по телефонам 112 или 8 (3435) 47-70-01.