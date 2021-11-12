Происшествия

В Нижнем Тагиле водитель Chevrolet Niva на зебре сбил маму с дочерью-подростком

12.11.2021 09:59
В Нижнем Тагиле водитель Chevrolet Niva на зебре сбил маму с дочерью-подростком

Накануне, 11 ноября, в Нижнем Тагиле возле дома № 50б на улице Металлургов произошло ДТП, в результате которого пострадало два человека. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

64-летний водитель Chevrolet Niva, двигаясь по улице Металлургов со стороны Балакинской в сторону улицы Попова, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 48-летнюю женщину с её 17-летней дочерью. По словам водителя, он не заметил переходивших проезжую часть пешеходов. 

В результате происшествия девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Её мама — ушибы коленного сустава. 

В полиции отметили, что водитель имеет 15 лет стажа управления транспортным средством. Ранее виновник аварии в этом году привлекался за нарушения ПДД пять раз. 

 

Фото: пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское»
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