В Нижнем Тагиле во второй раз за год могут поднять стоимость проезда в общественном транспорте

На следующей неделе решится вопрос об увеличении платы за проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила. 7 декабря Региональная энергетическая комиссия (РЭК) рассмотрит заявку городских властей и утвердит новые тарифы на проезд. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на повестку заседания.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле перевозчики требовали поднять плату за проезд до 26 рублей, высказывая мнение, что РЭК намеренно задерживает решение вопросов об увеличении стоимости билета или удовлетворяет предложения лишь частично.

В мае 2022 года в Нижнем Тагиле уже поднимали цену за проезд с 21 до 22 рублей.