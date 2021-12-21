В Нижнем Тагиле во время зимних каникул в лагерях отдохнут более 4000 детей

В Нижнем Тагиле в зимние каникулы будут работать детские лагеря. С 25 по 30 декабря в школах, учреждениях допобразования и спортивных школах откроются лагеря отдыха с дневным пребыванием для 4051 ребёнка. С 30 декабря по 6 января в загородных лагерях «Уральский огонёк», «Звёздный» и «Антоновский» отдохнут 376 детей.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, работа учреждений отдыха будет организована в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями.

При этом вчера управление образования города приняло решение отправить школьников на зимние каникулы на неделю раньше. Каникулы в школах Нижнего Тагила начнутся уже в эту субботу, 25 декабря, и продлятся до 10 января 2022 года. Такое решение связано с большим числом болеющих детей.