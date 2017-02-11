В Нижнем Тагиле во время ремонтных работ на НТМК погиб мужчина

Следственный отдел СК РФ по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила проводит проверку по факту гибели на территории Нижнетагильского металлургического комбината 42-летнего мужчины. Как уточнил АН «Между строк» руководитель отдела Иван Райхерт, в настоящее время изъяты необходимые документы, проводится экспертиза.

«Рабочий убирал нагары и отравился угарным газом. Второй полез его спасать и тоже едва не погиб», – поясняют в ведомстве.

Погибший мужчина был сотрудником подрядной организации «Уралдомноремонт-Екатеринбург», занимавшейся на металлургическом комбинате ремонтными работами. В пресс-службе НТМК отметили, что руководство предприятия создаст комиссию, чтобы разобраться в причинах трагедии.

В руководстве ООО «Уралдомноремонт-Екатеринбург» от комментариев отказались.

По информации ИА «Все новости», ЧП произошло в среду, 15 февраля, около 15:00 при ремонте засыпного аппарата доменной печи № 6. Пострадавших удалось извлечь газоспасателям, второго мужчину направили в токсикоцентр.

Агентство новостей «Между строк»