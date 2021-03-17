В Нижнем Тагиле во время пожара пострадал 39-летний мужчина

16 марта в 21:36 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже дома № 15 по улице Вязовской. В результате пожара 39-летний квартиросъёмщик получил отравление продуктами горения. Пострадавшего обнаружили в комнате. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В тушении пожара задействовали три единицы техники и семь человек личного состава. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали по лестничным маршам 15 человек, из них трое детей. По информации МЧС, огонь распространился на 6 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. В ванной комнате в розетку была включена стиральная машина.