В Нижнем Тагиле во время пожара погибла пожилая женщина

Днём 24 марта в жилом доме по адресу проспект Мира, 35 в Нижнем Тагиле во время пожара погибла 67-летняя женщина. Её 50-летнего сожителя госпитализировали в больницу с отравлением продуктами горения.

В отделе надзорной деятельности сообщили, что площадь пожара составила 20 кв. м, в комнате были повреждены вещи и имущество. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. Дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства устанавливаются.