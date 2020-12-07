В Нижнем Тагиле во время пожара погибла пожилая супружеская пара 

Вечером 4 декабря в доме на улице Победы, 36 произошёл пожар, в результате которого погибли 90-летние супруги.

Пожилая пара после обеда пошла отдохнуть в комнату. В это время на кухне случилось короткое замыкание холодильника. Соседка с нижнего этажа, почувствовав запах дыма, поднялась по лестнице и начала стучать в дверь квартиры пенсионеров, но ей никто не открыл. Когда из щелей двери стал просачиваться дым, женщина вызвала пожарных. К моменту приезда спасателей мужчина 91 года и его 90-летняя супруга погибли. Площадь возгорания составила 4 кв. м.