В Нижнем Тагиле во время «Лыжни России» ограничат автомобильное движение

В Нижнем Тагиле во время проведения всероссийской гонки «Лыжня России — 2019», которая пройдёт 9 февраля на полигоне «Старатель», ограничат автомобильное движение. С 9:00 до 18:00 одностороннее движение будет установлено на улице Гагарина (от Свердловского шоссе до контрольно-пропускного пункта НТИИМ), а также на её дублёре. В связи с этим на магистралях временно разместят дополнительные дорожные знаки. Добраться до КПП полигона можно будет на автобусах, кроме того, мэрия согласовала организацию перехватывающих парковок в районе гипермаркета «Лента» и ТРЦ DEPO.

8 февраля на полигоне состоится тренировочный забег для спортсменов. 9 февраля в рамках «Лыжни» на «Старателе» организуют массовый и VIP-забеги. Длина спортивной дистанции составит 10 км. Победители забега среди профессионалов в категориях «мужчины» и «женщины» получат в подарок снегоходы. Традиционный массовый забег составит 2022 метра в знак празднования в 2022 году 300-летия Нижнего Тагила.

Планируется, что гости соревнований смогут бесплатно поесть солдатской каши (будут работать пять полевых кухонь) и выпить горячего чаю. Праздничное настроение будут создавать местные музыкальные коллективы, помогать участникам гонки — почти 200 волонтёров.

Уже стартовала электронная регистрация на «Лыжню России — 2019». Желающим принять участие в мероприятии необходимо заполнить специальную форму, введя паспортные данные, а также номер мобильного телефона и адрес электронной почты.