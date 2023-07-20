В Нижнем Тагиле во дворе дома на ГГМ вскрыли припаркованную «пятёрку» и похитили из салона вещи  

В Нижнем Тагиле вчера, 19 июля, около 17:00 во дворе жилого дома на Уральском проспекте, 36, возле четвёртого подъезда, был вскрыт автомобиль ВАЗ-2105 фиолетового цвета. Об этом АН «Между строк» сообщила наша читательница.

Девушка рассказала, что из «Жигулей» были похищены личные вещи.

«Просьба, кто видел что-то подозрительное, проезжал в это время мимо этого подъезда, парковался рядом или гулял с ребёнком и что-то знает, связаться с владельцем по номеру +7 (912) 610-36-17. Также прошу жителей этого двора быть бдительными. Оказывается, это не первый случай вскрытия машин в этом районе», — отмечает читательница.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» журналисту АН «Между строк» подтвердили факт вскрытия машины и сказали, что владелец автомобиля написал заявление.

«Владельцем автотранспорта написано заявление в отдел полиции № 20 МУ МВД России “Нижнетагильское” по факту кражи имущества, которое находилось в припаркованном автомобиле. По данной информации сотрудниками полиции организованы проверочные мероприятия. Очевидцев просим обращаться в дежурную часть по телефону +7 (3535) 97-65-02», — отметили в полиции.