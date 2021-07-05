В Нижнем Тагиле вновь активизировались лжеволонтёры, незаконно собирающие «пожертвования для больных детей» в общественном транспорте (ВИДЕО)

Сегодня, 5 июля, в одном из маршрутных автобусов, курсирующих по Нижнему Тагилу, внимание пассажиров привлекла девушка, которая под видом волонтёра благотворительного фонда просит деньги на лечение 4-летнего ребёнка. После речи несколько пассажиров передали девушке деньги. Один из пассажиров (автор видео) сделал девушке замечание, что крупные благотворительные фонды давно отказались от сбора денег «в коробку», но «волонтёр» проигнорировала его доводы.

Директор благотворительного фонда «Живи, малыш», амбассадор проекта «Все вместе за разумную помощь» (проект направлен на противодействие псевдоблаготворителям, которые используют репутацию честных и открытых некоммерческих организаций для собственного обогащения. — Прим. ред.) Егор Бычков напомнил, что с осени 2020 года все «коробочники» — те, кто с ящиками просит деньги в транспорте и на улице, — стали вне закона.

«С осени прошлого года законодательно запрещено собирать деньги в коробки в общественном транспорте. Всем. Даже официальным благотворительным фондам. То, что мы видим на видео, — прямое нарушение закона. Денег таким “коробочникам” не давать. Чморить. Вызывать полицию. Восхищён человеком, записавшим это видео. Он абсолютно прав. В том числе говоря о том, что ещё до принятия закона крупнейшие фонды страны добровольно подписали декларацию о недопустимости такого сбора пожертвований. Причина проста — деньги будут украдены и никаким детям не помогут», — заявил благотворитель.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» также отметили, что любой сбор средств в общественном транспорте и на улице нелегален.

«Также хочется обратиться к водителям транспортных средств и маршрутов с просьбой пресекать подобного рода деятельность. Уважаемые граждане, не поддерживайте сомнительные сборы денежных средств. При обнаружении каких-либо фактов противоправных действий обращайтесь в органы внутренних дел», — заявили в полиции.

Напомним, что ещё 2-3 года назад в Нижнем Тагиле на улице и в общественном транспорте можно было часто встретить молодых людей, которые собирали деньги якобы на лечение больных детей. После вала обращений в полицию и принятия закона о «коробочниках» мошенники прекратили незаконную деятельность, но, как оказалось, лишь на время.