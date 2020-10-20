В Нижнем Тагиле вместо детского реабилитационного центра открыли «Монетку». Застройщик объяснил «ребрендинг» санкциями и коронавирусом

В 2014 году на Вагонке возле здания Дзержинского районного суда по адресу улица Окунева, 42 началось строительство детского реабилитационного центра с кафе на первом этаже. 30 июля 2020 года здание было введено в эксплуатацию, но вместо лечебного учреждения в новострое появился магазин «Монетка».

«В данном районе достаточно торговых сетей. “Монетки”, “Магниты” открывают со скоростью ветра. Это Россия, так и живём с ощущением, того, что у нас люди только едят и пьют», — пишут в соцсетях жители города.

Как сообщили АН «Между строк» в управлении архитектуры и градостроительства мэрии Нижнего Тагила, объект «Детский реабилитационный центр с кафе» введён в эксплуатацию на основании заключения Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

«Земельный участок на улице Окунева, 42 оформлен в собственность. Вопросы сдачи своего имущества в аренду под определенные цели решает собственник. Орган местного самоуправления не вправе вмешиваться в предпринимательскую деятельность. Здание имеет три этажа, и, возможно, что назначение объекты не изменится», - уточнили в пресс-службе муниципалитета.

Застройщиком объекта выступил 56-летний тагильский бизнесмен Андрей Ведерников. Как рассказал предприниматель АН «Между строк», идея открыть в городе частный детский реабилитационный центр к нему пришла с подачи родных и близких, но воплотить планы в жизнь ему помешали западные санкции и коронавирус.