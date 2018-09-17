В Нижнем Тагиле ВАЗ сбил насмерть 16-летнюю девочку

Вечером 17 сентября у дома № 105 по улице Пархоменко автомобиль LADA Vesta сбил девушку. Очевидцы происшествия сообщают, что пострадавшая переходила проезжую часть в неположенном месте.

«Рядом с общежитием по Пархоменко сбили, тело лежит на обочине без признаков жизни, обувь на дороге валяется», — рассказал АН «Между строк» очевидец.

Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшей, на месте работают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, водитель был трезв, остановился и сам вызвал скорую. По информации агентства, погибшая девочка — местная, ей 15 или 16 лет, ранее училась в располагающейся неподалёку школе № 85.