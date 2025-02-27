В Нижнем Тагиле вандалы снова разгромили фруктовый сад Кузьмы Рудого 

Фруктовый сад Кузьмы Рудого, который находится напротив дома № 80 на улице Красноармейской, снова подвергся нападению вандалов. Неизвестные злоумышленники сломали 11 кормушек. Как рассказал АН «Между строк» общественник Иван Подмазов, установить личность вредителей не удалось, так как расположенная на доме камера видеонаблюдения находится слишком высоко.

«В настоящее время мы ищем возможности для установки камер поближе, и активно работаем в этом направлении. Большинство кормушек утеряно безвозвратно, но две удалось восстановить», — рассказал АН «Между строк» Иван.

В декабре 2024 года территория сада дважды подверглась нападению вандалов. В результате этих атак сад лишился всех информационных табличек, а также 16 кормушек, которые волонтёры с детьми установили осенью. Новые кормушки взамен утраченных в результате нападения были установлены в середине февраля.

Напомним, в начале февраля инициативная группа передала в администрацию Нижнего Тагила петицию на имя мэра Владислава Пинаева о присвоении в 2025 году известному садоводу-селекционеру Кузьме Рудому звания «Почётный гражданин города Нижний Тагил» за бесценный вклад в массовое озеленение города и многолетний труд в области селекции и акклиматизации плодово-ягодных культур. Как рассказал АН «Между строк» Иван Подмазов, коллективное обращение подписали 600 человек.