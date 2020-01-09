В Нижнем Тагиле вахтовики ограбили и избили семью в гаражном комплексе на Вые

В новогодние праздники двое молодых людей, работающих в Нижнем Тагиле вахтовым методом, ограбили и избили семью. Инцидент произошёл в гаражном кооперативе, расположенном рядом с парком «Народный».

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», 8 января около полуночи в дежурную часть полиции поступило сообщение от пострадавших. Они рассказали прибывшим на место сотрудникам ППС, что пришли в гаражный кооператив примерно в 23:00, чтобы проверить, всё ли в порядке с их имуществом после праздников. В это время к ним подошли двое мужчин и потребовали отдать личные вещи и деньги. Получив отказ, нападавшие нанесли несколько ударов главе семейства, его жене и их 19-летнему сыну, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В тот момент, когда полицейские выясняли приметы нападавших, пострадавшая женщина узнала обидчиков в проходивших мимо молодых людях.

Увидев правоохранителей, подозреваемые побежали в сторону улицы Аганичева. Преследовавший злоумышленников сотрудник ППС увидел, что они скрылись в одном из подъездов ближайшего девятиэтажного дома. Полицейские приняли решение блокировать двор многоэтажки и вызвали подмогу. В итоге подозреваемые были задержаны во время поквартирного обхода — нетрезвые молодые люди сами вышли в подъезд, поскольку за ними приехало такси.

Выяснилось, что обоим задержаным по 21 году, один из них — уроженец Челябинской области, второй приехал в Россию на заработки из одной из бывших союзных республик. Оба мужчины работали в Нижнем Тагиле вахтовым методом. Ранее они к уголовной ответственности не привлекались.

Возбуждено уголовное дело за грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору. Максимальная санкция данной статьи предусматривает семь лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста.