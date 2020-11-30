В Нижнем Тагиле в здании администрации произошёл пожар

Днём 30 ноября в здании на улице Горошникова, 56, где находится администрация Ленинского района Нижнего Тагила, а также управление архитектуры, жилстройнадзор и ещё несколько государственных и частных организаций, произошёл пожар. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Нижний Тагил», возгорание произошло в шахте лифта. Была проведена эвакуация сотрудников и посетителей. О пострадавших не сообщается.

Глава администрации Геннадий Мальцев заявил АН «Между строк», что ЧП коснулось только части здания на стороне улицы Красноармейской.