В Нижнем Тагиле в выходные похолодает до минус пяти градусов

В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле похолодает до минус 5 градусов днём и снова пойдёт снег. В ночное время ожидается до минус 11 градусов. Ветер прогнозируется северный. Уже в понедельник, 23 марта, погода станет ясной, столбики термометров поднимутся до плюс 2 градусов днём.

На севере Свердловской области с 20 по 22 марта похолодает до минус 18 градусов ночью и минус 5 градусов днём. На юге региона воздух будет прогреваться максимум до плюс 6 градусов в дневное время. По данным Уральского гидрометцентра, ожидается облачная погода с прояснениями. Жителей ждут осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица на дорогах и тротуарах, преимущественно северный ветер с порывами до 17 м/с.