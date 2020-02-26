В Нижнем Тагиле в техническом колодце ЖБИ нашли тело 41-летнего мужчины

В Нижнем Тагиле в техническом колодце на ЖБИ нашли тело 41-летнего мужчины. Как рассказали АН «Между строк» в Центре защиты населения и территории, 25 февраля около 16:40 мужчина упал в колодец с железобетонными блоками и скончался до приезда скорой помощи. Доставать погибшего пришлось с помощью спеоборудования.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» добавили, что мужчина числился разнорабочим на предприятии по улице Индустриальной. Внешне насильственных признаков не обнаружено, сейчас следователи СК проводят проверку и устанавливают причину гибели.