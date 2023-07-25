В Нижнем Тагиле в Северном посёлке из-за неисправной электропроводки сгорела квартира

В Нижнем Тагиле в Северном посёлке в ночь на 25 июля произошёл пожар в квартире многоэтажного дома на улице Щорса, 22. Как сообщили в пресс-службе МЧС, возгорание началось в ванной комнате. В это время хозяйки не было дома.

Вернувшись домой, тагильчанка сразу позвонила пожарным. На место прибыли 9 огнеборцев и 4 единицы спецтехники. Из-за сильного задымления 6 человек пришлось эвакуировать.

По факту пожара проводится проверка. Обстоятельства случившегося и ущерб устанавливаются. Предположительная причина ЧП — короткое замыкание электропроводки в ванной.