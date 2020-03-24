В Нижнем Тагиле в садовом домике во время пьянки заживо сгорели двое молодых людей

Утром 24 марта в коллективном саду на Ольховке в Нижнем Тагиле произошёл пожар, в котором погибли два человека 1997 и 2001 года рождения. По данным отдела надзорной деятельности, компания из четырёх друзей приехала на дачу накануне.

«Молодые люди всю ночь выпивали, курили. Под утро сын владельца дачи предложил друзьям закончить затянувшуюся вечеринку и разъехаться по домам. На разумное предложение откликнулся лишь один из молодых людей, двое, решив продолжить застолье, остались. Пожар начался в комнате, где выпивали. Именно там расположен очаг пожара. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, молодые люди не смогли спастись из горящего помещения», — рассказали в МЧС.

По факту пожара организована проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.